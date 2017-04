Cabeleira morre esfaqueada e amiga fica ferida em briga em Manaus

Uma cabeleireira de 39 anos morreu na tarde deste domingo (9), após dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Zona Oeste de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, ela e uma amiga foram esfaqueadas por um casal de irmãos após uma briga em um bar no bairro Compensa 2.

A 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência. Segundo a guarnição, a cabeleireira discutiu com os irmãos e, em seguida, o homem a segurou para a irmã desferir os golpes. Uma amiga da vítima, que tentou ajudar, acabou sendo esfaqueada no pescoço e na mão. As duas mulheres deram entrada no SPA Joventina Dias, e a cabeleireira acabou morrendo por volta das 12h20.