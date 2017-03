Cabeleireiro é morto com golpe de barra de ferro em Manaus, diz polícia

O cabeleireiro Williasmar de Souza Pereira, de 29 anos, foi agredido com um golpe de barra de ferro, na Zona Sul de Manaus. A vítima morreu em um hospital da capital na madrugada desta segunda-feira (20). O suspeito foi identificado, mas conseguiu fugir.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o cabeleireiro e o autor do crime bebiam juntos. Por volta de 1h, eles se desentenderam e começaram uma briga. O suspeito atingiu a vítima com um golpe de barra de ferro e fugiu.

Williasmar foi socorrido pela família e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, na Zona Leste da cidade, mas morreu logo após dar entrada na unidade.

O crime ocorreu na Avenida Manaus 2000, na altura do bairro Japiim. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios.