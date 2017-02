Campanha estimula hábitos saudáveis para lembrar o Dia Mundial do Câncer

Neste sábado (4) em todo o mundo se celebra o Dia Mundial do Câncer. A data – criada pela União Internacional de Controle do Câncer – busca levar as pessoas a refletirem sobre a doença. A ideia é evitar milhões de mortes por ano em decorrência da enfermidade.

A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama( Femama) é membro da organização internacional e envolve o país na mobilização global.

E foi buscando este enfrentamento contra a doença, que a Femama lançou um desafio online para estimular hábitos de vida saudáveis pelo combate ao câncer.

Para participar, basta postar nas redes sociais uma foto praticando uma atividade física acrescentada das hashtags #DiaMundialdoCancer // #NosPodemosEuPosso e #DesafioFEMAMA.

A brincadeira é desafiar dois amigos a fazerem o mesmo. Ao usar a hashtag, a pessoa pode ter sua foto publicada no mural do site worldcancerday.org ao lado de contribuições do mundo todo.

Segundo o Inca, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama – que é o foco do trabalho da Femama – é o mais comum em mulheres, sendo a quinta causa de morte por câncer no geral e a mais frequente entre o público feminino.

No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama também é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com exceção do norte do País, onde o câncer do colo do útero ocupa a primeira posição.

Em 2016, foram estimados quase 58 mil novos casos, que representam uma taxa de incidência de cerca de 56 casos por 100 mil mulheres.

Ainda de acordo com o Inca, a taxa de mortalidade por câncer de mama ajustada pela população mundial vem crescendo e representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira, com cerca de 12 mortes para cada 100 mil mulheres em 2013.