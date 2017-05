Cantor do grupo Júnior e Banda é morto a tiros em Codajás, no AM

O cantor Melvino de Jesus Júnior, da banda Júnior e Banda, foi morto a tiros no município de Codajás, a 240 km de Manaus, na noite de sábado (29). De acordo com testemunhas, ele chegava a um hotel quando foi abordado por um homem armado, que atirou e fugiu sem ser identificado. O cantor morreu no local. Outras três pessoas foram baleadas.

Segundo informações do comandante do policiamento de Codajás, sargento PM Costa, o crime ocorreu por volta das 23h20. ” A Polícia Militar foi acionada para atender uma de homicídio ocorrida em frente a um hotel do município. No local, quatro pessoas foram alvejadas com tiros disparados por um suspeito não identificado até o momento”, diz trecho de nota enviada ao G1.

Ainda segundo a PM, o cantor Junior morreu no local. “As outras três vítimas, que não tiveram os nomes revelados, foram conduzidas de lancha até a cidade Manaus para receber atendimento médico e não correm risco de morte”, cita a nota da PM.

O corpo do cantor deverá ser encaminhado para Manaus. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das outras vítimas.

Melvino também foi intérprete na banda “Os Embaixadores”, era conhecido pelo público por cantar ritmos como swinguera e axé. Além de músico, ele também atuava como dentista em Manaus.