Casas são atingidas em deslizamento de terra na Zona Leste de Manaus

A chuva desta terça-feira (28) causou estragos em Manaus. No bairro Cidade de Deus, na Zona Leste da capital, duas casas foram atingidas em um deslizamento de terra. O fato ocorreu na rua Arara Azul. Um homem ficou ferido.

Uma terceira residência corre o risco de desabar. À Rede Amazônica,os moradores da área contam que uma obra do local causa problemas durante as chuvas.

Um homem de 32 anos foi encaminhado ao hospital Platão Araújo com ferimentos. Os três filhos dele estavam em outro quarto e não foram atingidos. “Ele tinha acabado de ler a bíblia. Me deitei para dormir. Em um instante [a parede] caiu em cima de mim. Ele tentou me salvar e eu desmaiei”, disse a dona de casa Fabiane Oliveira, esposa do homem ferido no acidente.

Em outra casa, um bebê de apenas 23 dias conseguiu escapar do acidente.