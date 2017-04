Cheia no Amazonas deve afetar pelo menos 100 mil pessoas este ano

A cheia deste ano no Amazonas deve afetar pelo menos 100 mil pessoas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. A previsão é que as fortes chuvas devem continuar até maio e, consequentemente, vão impactar o nível dos rios.

Mais de nove mil famílias já sentem os efeitos da enchente nos municípios que estão em situação de emergência. Segundo o secretário da pasta, coronel Fernando Pires Júnior, o cenário atual aponta para uma cheia de grandes proporções em 2017.

O trabalho da Defesa Civil está focado na prevenção. Os municípios que estão em situação de emergência já estão recebendo apoio. Depois de passar por Itamarati, uma balsa com 500 toneladas de ajuda humanitária está a caminho de Eirunepé, na calha do Juruá. O secretário informou que há um estoque de mantimentos para prestar assistência onde a situação ainda deve se agravar.

O Fundo de Promoção Social do Amazonas entregou nesta semana à Defesa civil do Estado quarenta e uma toneladas de alimentos arrecadados durante um jogo de futebol solidário realizado em fevereiro, no estádio Arena da Amazônia.

A partida contou com a participação dos lutadores amazonenses de MMA, José Aldo e Rony Torres. O tradicional evento de carnaval, Bloco das Piranhas, também arrecadou duas toneladas de mantimentos.

Todas as doações serão destinadas às famílias afetadas pela cheia.

Com a colaboração da TV Cultura do Amazonas.