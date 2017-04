Cinco novos municípios do AM entram em atenção devido à cheia

Outros cinco municípios da calha do Médio Amazonas passaram a integrar, nesta quinta-feira (6), a lista de cidades do estado em situação de atenção. Segundo a Defesa Civil, entre as localidades, estão Itacoatiara, Autazes, Silves, Itapiranga e Urucurituba. Ao todo, 18 municípios estão em atenção devido à enchente.