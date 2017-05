Cliente morre durante assalto em posto de combustíveis no AM

Um grupo de homens armados tentou roubar um posto de combustíveis na madrugada desta quinta-feira (18), na AM-070. O estabelecimento, que fica no Distrito de Cacau Pirêra em Iranduba, foi invadido pelo grupo que atirou contra funcionários e um cliente, que foi atingido com um tiro e morreu no local. Os quatro assaltantes fugiram levando celulares e pertences das vítimas.

O posto de combustíveis fica localizado no KM 3 da Rodovia Manoel Urbano. Segundo funcionários, em menos de duas semanas, já foi alvo de criminosos três vezes.

Quatro frentistas e um cliente estavam no local quando os assaltantes entraram no posto pelos fundos do estabelecimento, onde há uma mata.

Segundo um frentista, de 26 anos, que prefere não se identificar, os funcionários e um cliente correram ao avistar os criminosos encapuzados se aproximando, mas os assaltantes começaram a atirar.

“Já vieram atirando e dispararam duas vezes. Um cliente nosso que estava bebendo próximo da conveniência tentou correr e foi baleado no tórax perto do coração. Corremos para estrada e pegamos uma carona para ir chamar a polícia na sede do Distrito do Cacau Pirêra”, contou o frentista.

Minutos depois, quando voltaram para o posto de combustíveis com uma equipe da Polícia Militar, os funcionários encontraram o cliente morto. Os quatos assaltantes já tinha fugido, levando um celular de frentista que estava na cozinha do posto, pertences do cliente assassinado e objetos pessoais de um carro de um dos funcionários.

Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local do crime e o corpo do homem foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).