Com bares e estilo retrô, barbearias se reinventam e agradam público masculino em Manaus

Uma extensa fila formada só por homens que esperam ansiosamente sua vez de cuidar da beleza. Há algum tempo a cena seria meio improvável, mas se repete cada vez mais em Manaus. A “moda da barba” deu fôlego a um negócio já antigo: o de barbearias. A diferença agora é que, além de “barba, cabelo e bigode”, os espaços oferecem limpeza de pele, depilação e outros mimos e serviços que muitos homens tinham vergonha de usar em salões frequentados por mulheres.

Quem entra em um desses estabelecimentos – situado no Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus – dá de cara com um bar de toque “vintage”. As prateleiras expõem variados rótulos importados de cerveja e, no balcão, produtos de beleza masculina se misturam às bebidas exclusivas preparadas por um bartender. Na TV futebol, e, no som, clássicas do rock.

Com o clima descontraído, o analista de sistemas Williams Araújo, de 25 anos, se sente quase como em casa. Diferente de outros salões que costumava frequentar no passado, ali esperar não é problema. “Não é só um corte, é uma experiência. Antes não existia esse conceito. Aqui eu chego é antes. Esperar não é chato, tem TV, futebol, bar. A gente se sente bem”, disse ao G1.

Williams Araújo adotou alinhamento de fios como ‘ritual’ de beleza (Foto: Jamile Alves/G1 AM)

A missão de Williams era dar um trato nos cabelos. Um corte básico? “Hoje não. Estou fazendo um alinhamento de fios para deixar mais macio. Eu sempre faço agora, é recente essa mudança de hábito. A minha esposa não gosta muito porque demora, mas quando ela vê que ficou melhor, ela fica mais tranquila”, contou.

Serviços variados

Cabelo e barba são as especialidades da casas, mas não as únicas. Alguns espaços exclusivos para beleza masculina contam com manicure, pedicure e podologia, limpeza de pele, depilação e Spa. Segundo e empresário do ramo Caio Magalhães, o mercado só cresce na capital.

“A gente viu espaço para investir nesse nicho aqui em Manaus, o que já era uma tendência no Sul e Sudeste. Passou a época em que os homens não se cuidavam, que era da masculinidade. Dá pra ter o mesmo visual mais ‘rústico’ cuidando de si. Hoje eles fazem questão de dizer que se cuidam”, disse ele, que atua há dois anos no ramo.

Novo seguimento colocou mais homens para atuar no mercado de beleza (Foto: Jamile Alves/G1 AM)

O novo seguimento também colocou o homem para atuar em um mercado até então restrito ao universo feminino. O barbeiro Wendel Almeida começou na área cortando o cabelo de amigos do bairro onde morava. Agora ele precisa estudar para se especializar e acompanhar as novas tendências.

“Aqui o barbeiro está preparado para atender a moda masculina, sabe os cortes que estão na moda, corte de jogadores, os modernos, que outros estabelecimentos não atendem por não ter esse conhecimento. Os clientes são exigentes”, contou ele, ao reforçar a mudança nos hábitos de beleza masculinos.

Mudança esta faz parte da vida do empresário Edson Silva, de 44 anos. Depois da sessão de criolipólise, era a vez de cuidar dos cabelos em uma barbearia da capital.

“Frequanto aqui duas vezes no mês. Eu fazia alisamento antes, em outros lugares, mas não ficava bom. Esse preconceito com homens que se cuidam não existe mais. Aqui me sinto mais a vontade, o ambiente é mais agradável”, completou.