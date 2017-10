Comércio deve abrir cerca de 2 mil vagas de emprego durante fim de ano em Manaus

As vagas de emprego para o fim do ano de 2017 no comércio em Manaus devem chegar a 2.050. A informação foi divulgada pela Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus (CDL). O número de vagas é menor se comparado com a média de 5 a 6 mil pessoas que costumavam ser contratadas na capital neste mesmo período, em anos anteriores.