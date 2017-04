Comércio varejista no AM registra crescimento de 0,7% em 2017, diz IBGE

O volume de vendas no comércio varejista no Amazonas cresceu 0,7% em janeiro 2017, em relação a dezembro de 2016. Segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), produtos como material de construção e veículos ajudaram para a melhora do indicador do comércio varejista ampliado.

Em comparação a outros estados, o Amazonas teve o décimo melhor resultado, segundo o IBGE. Com relação aos 12 últimos meses – fevereiro de 2016 a janeiro de 2017 – o estado teve o quarto melhor resultado. Já em comparação com o mês de janeiro de 2016, o comércio varejista registrou queda de 4,1%.

No acumulado dos últimos 12 meses, segundo a pesquisa, o volume de vendas no comércio varejista do estado do Amazonas registrou, em janeiro de 2017, uma queda de 9,9%, em comparação aos 12 meses imediatamente anteriores, o que representa a 7ª maior queda dentre as unidades da federação.

No comércio varejista ampliado que leva em consideração as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas do setor no estado do Amazonas registrou queda de -1,6% em janeiro de 2017, se comparado com o mesmo mês de 2016.