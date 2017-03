Condutor mata pedestre atropelado e morre ao cair de motocicleta no AM

Um metalúrgico de 56 anos morreu, na noite de quinta-feira (16), após ser atropelado por uma motocicleta no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. O condutor da moto, de 23 anos, que supostamente participava de uma disputa de “raxa”, também morreu no local.

De acordo com uma testemunha, o motociclista estava em alta velocidade pela avenida Manaus 2000, sentindo bairro-Centro, quando atropelou o pedestre que atravessava a via pela faixa de pedestres. A colisão ocorreu por volta das 22h30, no trecho conhecido como Paço Real.

“Eram dois homens em duas motos em alta velocidade e os dois estavam praticamente deitados nas motocicletas. Eles pareciam disputar um raxa. Um deles bateu no senhor que atravessava a avenida. A batida foi muito violenta”, relatou uma mulher de 30 anos, que prefere não se identificar.

Com o impacto da colisão, o motociclista foi lançado cerca de 10 metros do local da colisão e caiu perto de uma estrutura de medição de energia elétrica na calçada. O pedestre também foi arremessado e caiu 15 metros depois do trecho onde foi atropelado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o pedestre e o motociclista morreram no local. O jovem usava capacete, mas o equipamento se desprendeu no momento da colisão. O motociclista sofreu traumatismo craniano, enquanto o metalúrgico sofreu múltiplas fraturas no corpo.

O G1 procurou as famílias do metalúrgico e do motociclista, mas ambas não foram localizadas nos endereços informados ao Instituto Médico Legal (IML).