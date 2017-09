Confirmada morte cerebral de menino atingido por bala perdida no Rio

O menino Renan dos Santos Macedo, de 8 anos de idade, teve a morte encefálica confirmada pela direção do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, na Baixada Fluminense no final da tarde dessa segunda-feira. A criança internada na Unidade de Terapia Intensiva desde domingo, quando foi atingida por um tiro na cabeça.

Durante audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio que debateu o projeto das UPP´s , as Unidades de Polícia Pacificadora, o secretário estadual de segurança Roberto Sá lamentou mais este episódio de violência.

Renan estava no carro com o pai quando um grupo de criminosos fechou o trânsito para praticar assaltos no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. O homem tentou fugir mas teve o carro atingido por vários disparos, um deles atingiu a criança que estava no banco de trás do veículo.