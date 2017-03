Corpo de homem desaparecido é achado por familiares em rio no AM

O corpo de um homem foi achado no Rio Paraná do Ramos, nesta sexta-feira (24), no município de Barreirinha, a 372 quilômetros de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima de 21 anos estava desaparecida há dois dias e foi encontrada por familiares.

De acordo com a corporação, o homem foi localizado na comunidade de Cametá do Ramos.

As buscas iniciaram na quinta-feira (23), quando foram percorridos cerca de 70 km entre a comunidade e a sede do município de Barreirinha.

Após o reconhecimento do local, as buscas foram suspensas devido a forte correnteza.

Já nesta sexta, a caminho da comunidade, o Corpo de Bombeiros foi informado de que o corpo do homem havia sido localizado por um tio da vítima, de 59 anos.

Ainda segundo os bombeiros, o familiar não informou as circunstâncias do desaparecimento

