Corpo de homem é deixado por carro em avenida de Manaus, diz polícia

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na Avenida Circular, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Segundo testemunhas, um carro parou no local e atirou o corpo na via na madrugada deste domingo (19).

O homem foi encontrado em frente a uma loja de materiais de construção, com diversas marcas de agressão pelo corpo.

Testemunhas contaram para a Polícia Civil que um veículo modelo Fiat Punto, de cor vermelha, parou em frente ao estabelecimento e deixou o homem, já sem vida, no local.

De acordo com a polícia, o homem foi espancado e sofreu várias lesões na cabeça. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, até a manhã deste domingo, permanecia sem identificação.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).