Corpo de homem é encontrado em ramal da Zona Leste de Manaus

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na madrugada deste domingo (5), no bairro Distrito Industrial II, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi assassinada com três tiros na cabeça e teve o corpo jogado na rede de escoamento de águas pluviais.

O crime ocorreu no ramal da Caixa D’água. Segundo um morador, que prefere não se identificar, as famílias que moram na área do ramal ouviram barulho de disparos de arma de fogo na tarde de sábado (4) e viram um carro modelo Siena, de cor vermelha, passando em alta velocidade pela via.

“Saímos no ramal depois para verificar o que tinha acontecido, mas não encontramos nada tarde de ontem. Já na madrugada de hoje, um funcionário de uma empresa e o patrão dele passaram de carro pelo ramal e perceberam que tinha um corpo dentro da rede que leva água da chuva. Só tinha uma das mãos para fora”, relatou.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolou o local na manhã de domingo. O homem foi assassinado e atingido por dois tiros na cabeça.

“O homem morto tinha um saco de pano na cabeça, mas não estava amarrado. Achamos que atiraram nele aqui mesmo e depois jogaram o corpo. Não o conhecemos e não vimos que jogou o corpo”, comentou um morador.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) onde será submetido à necropsia e aguardará identificação. A vítima estava vestindo bermuda preta com listras vermelhas, além de uma camisa nas cores preta e vermelha.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia suspeita que a vítima possa ser um ex-presidiário, que teria sido sequestrado na tarde de sábado, no Braga Mendes, Zona Norte da capital.