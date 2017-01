Corpo de menino de 7 anos é achado boiando no Centro de Manaus

O corpo de um menino de 7 anos foi encontrado boiando no Rio Negro, em frente à Feira da Banana, no Centro de Manaus, por volta das 16h deste domingo (15). Ele estaria brincando quando se afogou.

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que um canoeiro retirou o corpo da criança do rio e levou para a margem. Familiares do menino não foram encontrados no local.

Segundo os policiais, o menino estava acompanhado de uma outra criança e um adolescente quando foi visto com vida pela última vez.

Um vendedor das proximidades contou ao G1 que a criança morava em Coari e estava há poucos dias em Manaus com a mãe.

“Ontem mesmo eu vi ele e os outros meninos brincando aqui na margem, na escada. Ele tinha aparência de uma criança bem cuidada”, diz o vendedor que não quis ser identificado.

Policiais civis do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) estiveram no local. O caso deve ser investigado. O corpo do menino foi levado ao Instituto Médico Legal para exames periciais.