Corpo de PM desaparecido é achado enterrado em invasão na Zona Norte de Manaus

O corpo do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (30), enterrado em uma área da Invasão Buritizal Verde, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O PM estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (26), após sair para trabalhar.

Desde esta manhã, equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e do Canil fizeram buscas em barracos e na área de mata perto da comunidade indígena, após a polícia encontrar objetos que poderiam ser do PM.

O local onde o corpo foi localizado foi cercado por policiais militares. Moradores da área foram impedidos de entrar.

O Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, foi ao local. Logo depois, ouviu-se barulhos de tiros vindos da comunidade.

Após os disparos, um PM deixou a invasão e comunicou a imprensa sobre o ocorrido. Por volta de 16h, o corpo de Paulo Portilho foi achado enterrado em pé, em uma vala situada na invasão.

O caso deve ser investigado.

Entenda o caso

O PM foi visto pela última vez na sexta-feira (26), quando saiu da casa dele, no conjunto Águas Claras, bairro Cidade Nova, Zona Norte, por volta das 22h, para uma pizzaria no conjunto Campos Sales, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que uma força-tarefa foi criada para apurar o desaparecimento do policial militar.

“Ele saiu de moto para trabalhar na sexta-feira a noite e não retornou no sábado. No fim de semana ele faz serviço numa pizzaria, que fica perto do Tarumã, mas ele não chegou lá”, disse a irmã do policial, a técnica de laboratório Márcia Cristian da Silva, de 37 anos.