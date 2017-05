Corpos de homens desaparecidos após colisão de barcos são achados em Manaus

Os corpos de dois homens que estavam desaparecidos após uma colisão entre duas embarcações, no Rio Negro, em Manaus, foram encontrados na tarde desta terça-feira (30). O acidente ocorreu no domingo (28), perto da Marina do Davi e Pontão Nascer do Sol. Uma terceira vítima ainda não foi encontrada.

Os corpos encontrados são de Eduardo Ramos Lopes, de 30 anos, e Luiz Carlos Rodrigues de Souza, de 42, genro e sogro, respectivamente. José Carlos Rodrigues de Souza, que também é da família das vítimas, ainda não foi localizado. Os três estavam em uma bote de alumínio, quando uma lancha maior colidiu contra eles.

Segundo a esposa de uma das vítimas, Lia da Encarnação Souza, 25 anos, os três homens desaparecidos eram parentes. “Eu era esposa do Eduardo, o Luiz era meu pai e o José era meu tio. Nós moramos na comunidade Ebenezer, às margens do Rio Negro”, explicou.

No dia do acidente, Lia conta que ligou para o tio, José, informando que o avô estava doente. Ela pediu para que o levassem para área urbana. “Trouxe ele para o médico e meu tio me acompanhou. Na volta, ele pediu para ligar para o meu esposo buscar ele. Os três vieram e aconteceu o acidente”, contou.

Logo que souberam do acidente, os parentes foram acompanhar as buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros.

Parentes das vítimas acompanharam as buscas (Foto: Patrick Marques/G1 AM)

O pai de Eduardo, Maurício Antônio Lopes, de 58 anos, contou que o filho trabalhava como gari na comunidade e disse estar abalado.

“Desde que soube, não saí daqui. Só vou embora agora, acompanhando o corpo. Triste, mas pelo menos encontramos o corpo. As esperanças já estavam ficando poucas, mas o homem lá de cima que sabe das coisas”, lamentou Maurício.

No local, agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram as mortes por afogamento. Os corpos de Eduardo e Luiz foram levados até a margem pelo Corpo de Bombeiros e removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).