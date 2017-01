Corpos de presos estão em contêiner frigorífico aguardando perícia em Manaus

Manaus registrou quatro motins em presídios em menos de 24 horas.

No início da tarde desta segunda-feira (2), internos alojados em um dos pavilhões do Centro de Detenção Provisória Masculino tentaram fugir, mas foram impedidos pelo reforço da Polícia Militar que estava na unidade.

No Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, que ontem registro a fuga de aproximadamente 87 detentos, os internos se movimentaram em um “batidão de grade”, que foi contornado logo em seguida pela direção da unidade.

De acordo com o Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança, a situação está estável nas duas unidades.

O fato mais grave ocorreu no Compaj, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim. A rebelião começou no domingo (1º) e só teve fim na manhã desta segunda-feira. O confronto entre facções rivais deixou 56 detentos mortos. A polícia ainda tenta identificar os líderes do movimento no dia 1º de janeiro.

Os corpos dos presos assassinados durante a rebelião no Compaj estão guardados em um caminhão frigorífico até a conclusão da identificação das vítimas. O contêiner foi alugado pelo governo do estado porque o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus não tem capacidade para receber todos os corpos.

A atuação de um dos fugitivos do IPAT nas redes sociais tem chamado atenção. Brayan Bremer fez uma self da fuga e publicou no Facebook. A foto já tem mais 20 mil curtidas e 8 mil compartilhamentos.