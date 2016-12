Corpos de vítimas de queda de avião no interior do AM são resgatados

Foram resgatados os corpos de três vítimas do acidente aéreo ocorrido nas proximidades do município de Tabatinga, a 1.108 km de Manaus. O resgate foi realizado em uma área de floresta, por volta das 18h (horário local) desse sábado (24), segundo Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu na sexta-feira (23). Uma pessoa sobreviveu.

Os corpos das vítimas foram levados ao Hospital Militar da Guarnição de Tabatinga para identificação, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

A operação de resgate contou com a atuação de Bombeiros e foi comandada pelo Exército e Aeronáutica.

Familiares de um dos tripulantes, natural de Brasília, viajaram até Manaus para buscar o corpo que deve ser velado no Distrito Federal. Já o corpo do segundo tripulante, natural de Cruzeiro do Sul (AC), deve ser levado para o município de origem após o resgate.

A empresa Parintins Táxi Aéreo informou em nota que fará o transporte dos corpos assim que eles forem liberados pelas autoridades.

O sobrevivente foi encontrado por indígenas. “Nós tínhamos uma expectativa de que ele estivesse muito ferido, mas ele está bem fisicamente. Teve uma escoriação no braço, uma pequena queimadura nas costas e está internado no hospital de Tabatinga. Ele vai ser ouvido pelo Seripa para que mais informações sejam coletadas para que possamos esclarecer as causas do acidente”, disse o porta voz da empresa Parintins, o assessor Gláucio Marques.

Acidente

Um avião de pequeno porte – modelo BE-58 e matrícula PT-ICU -, que seguia com destino ao município de Tabatinga, localizado a 1.108 km de Manaus, desapareceu após decolar na manhã desta sexta-feira (23) da cidade de Tefé, a 575 km da capital do Amazonas.

Segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a aeronave da empresa Parintins Táxi Aéreo partiu de Tefé às 10h32. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o avião foi encontrado a 13,5 Km da cabeceira da pista do Aeródromo de Tabatinga, em uma área perto de uma comunidade indígena.