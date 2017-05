CPI pede à Receita Federal lista dos maiores devedores da Previdência

A CPI da Previdência no Senado vai pedir à Receita Federal a lista dos mil maiores devedores da Previdência Social.

A ideia partiu de uma audiência, na segunda-feira, em que membros do governo falaram sobre as dificuldades do Estado para conseguir receber esses débitos.

Os processos judiciais acabam se arrastando na justiça, e prolongando ainda mais o recebimento. Em alguns casos, a União chega a ganhar a causa, mas não consegue receber os valores devidos porque as empresas faliram ou ocultaram os bens.

O senador Lasier Martins do PSD sugeriu que a CPI foque nas empresas que estão ativas.

A CPI também aprovou convite para os representantes dos cinco maiores devedores nas áreas industrial, comercial, educacional, de municípios, frigoríficos e bancos.

Com informações da Agência Brasil e produção de Kariane Costa, de Brasília, Jéssica Gonçalves.