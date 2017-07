Criança de 10 anos dá à luz após ser estuprada por dois homens no interior do AM

Dois homens de 54 e 69 anos foram presos, na sexta-feira (30), suspeitos de estuprar uma criança de 10 anos no município de Careiro Castanho, a 88 km de Manaus. Os casos aconteceram entre agosto e outubro de 2016. De acordo com a polícia, após os crimes, a criança ficou grávida e deu à luz a um bebê prematuro.

De acordo com o delegado titular da 34º Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Daniel Antony, o primeiro crime foi cometido pelo pai do padrasto da vítima, de 54 anos.

Na ocasião, a menina foi até a casa do homem vender uma rifa da escola. No local, o homem levou a criança para o 2º andar da casa e a violentou. Dias depois, a menina voltou para a casa. Segundo o delegado, o homem a estuprou pela segunda vez.

De acordo com a polícia, o motorista pediu para que a menina o acompanhasse para buscar outras crianças no quilômetro 11 da AM-254, estrada do município de Autazes. Durante o trajeto, o homem teria desviado o percurso e estuprado a vítima.