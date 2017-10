Criança de seis anos tem pernas quebradas após ser atropelada por moto, em Manaus

Uma criança de seis anos teve as duas pernas quebradas após ser atropelada por uma moto, quando atravessava uma rua no bairro Alvorada I, Zona Centro-Oeste de Manaus, neste sábado (7). O condutor da motocicleta prestou socorro. Ele disse que não conseguiu ver o menino.

De acordo com o soldado W. Alencar, da 10ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom), a criança saiu de trás de um carro para atravessar a rua 4 e o veículo não conseguiu frear. O acidente aconteceu por volta das 12h.

“Foi uma fatalidade. Ele saiu de trás de um carro. Ainda tentei jogar a moto para outro lado, mas ele bateu na lateral direita da minha moto. Ele bateu a cabeça dele no guidão e caiu para trás virando as pernas”, explicou o condutor da moto.

Com a colisão, o menino teve as duas pernas quebradas, além de ferimentos pelo rosto. “O motorista da moto não fugiu do local e prestou assistência a criança. Inclusive, a esposa dele foi quem acompanhou o menino em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Joãozinho”, explicou o policial.

O condutor da moto foi até o 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prestar depoimento sobre o caso. Por volta das 15h, os pais da criança e um padrinho também estiveram na delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência sobre o acidente.

Abalados com a situação, os pais contaram que não sabiam onde o filho tinha ido e que ele sumiu em poucos minutos. “Eu estava com ele na sala. Ele brincava. Eu me levantei em um momento para ir ao banheiro e, quando voltei, ele havia sumido”, lamentou a mãe do menino.