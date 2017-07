Criança morre após ser atingida por trave de futebol ao comemorar gol, em Manaus

Uma brincadeira de criança terminou em tragédia na madrugada deste domingo (2). Um menino de 7 anos morreu após ser atingido por uma trave de futebol. O caso ocorreu durante uma partida em um campo situado no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com a polícia, a criança havia se pendurado na trave para comemorar um gol.

O acidente ocorreu por volta de 16h30 de sábado (1º), em um campinho de futebol no conjunto Aristocrático. De acordo com informações repassadas pela polícia, o menino estava jogando futebol com os amigos quando se pendurou na estrutura após um gol. Contudo, a trave virou e o atingiu na cabeça.