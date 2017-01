Defensoria Pública do Amazonas trabalha com déficit de 50 agentes

A Defensoria Pública do Amazonas trabalha com um déficit de 50 agentes, de acordo com o presidente da Associação Estadual da categoria, Fernando Mestrinho. Segundo o dirigente, atualmente o estado conta com apenas 103 defensores, o que dificulta a celeridade no trabalho da categoria. O intuito é aumentar esse número nos próximos anos.

“A lei que organiza a Defensoria Pública aqui no Amazonas previu, aproximadamente, um número de 153 cargos. No momento, temos aproximadamente 103. Há um déficit de 50 profissionais. E justamente pelo fato da Defensoria trabalhar com aqueles que menos possuem condições financeiras, que, infelizmente, é a maior parte da população, esse déficit dificulta o nosso atendimento”, disse Fernando.

O déficit no número de defensores públicos estaduais pode ser um dos principais gargalos no mutirão que vem sendo realizado pela categoria para rever os processos de 10 mil detentos do sistema prisional do Amazonas, após a morte de 65 presos, no início de janeiro, em diferentes penitenciárias da capital. Para acelerar o atendimento, o número de defensores deve ser ampliado, mas a longo prazo.

“A Associação dos Defensores tem cobrado da administração da Defensoria essa postura de aumentar esse número, diante das dificuldades que enfrentamos, e com isso aumentar o atendimento dos casos”, explicou o dirigente, que também ressaltou que, apesar da maioria dos casos serem de natureza criminal, os defensores também atuam em outras frentes.

“É interessante dizer que a Defensoria Pública não se restringe na atuação da defesa daqueles que estão respondendo a um processo criminal, que é a área de atuação mais conhecida. Mas nós também atuamos em favor de famílias, de crianças que necessitam de pensão alimentícia, em favor dos consumidores, pessoas idosas, direitos humanos, causas coletivas de consumidores e outras coisas. São inúmeras áreas”, finalizou.