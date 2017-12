Descarrilamento de trem em ponte no estado de Washington deixou vários mortos

Um trem de passageiros descarrilou em uma ponte sobre uma autoestrada no estado norte-americano de Washington nesta segunda-feira (18), deixando várias pessoas mortas, disseram autoridades. As informações são da agência Reuters.

Um porta-voz do gabinete do xerife local, Ed Troyer, disse a repórteres que havia várias mortes no acidente com o trem da empresa Amtrak, que caiu parcialmente sobre a estrada. A polícia local informou pelo Twitter que vários motoristas ficaram feridos quando o trem descarrilado atingiu veículos na rodovia Interstate-5 (I-5).

O passageiro Chris Karnes disse à emissora local Kiro 7 que passageiros foram forçados a quebrar as janelas do trem para conseguir escapar, já que as portas de emergência não funcionaram corretamente após o descarrilamento.

“Tínhamos acabado de passar pela cidade de DuPont e parecia que estávamos fazendo uma curva”, disse Karness. “De repente, sentimos uma batida e ouvimos o barulho e parecia que estávamos descendo uma montanha”.

O descarrilamento ocorreu no primeiro dia em que os trens da Amtrak utilizavam uma nova ferrovia entre as cidades de Tacoma e Olympia, como parte de um projeto para reduzir o tempo de viagem, de acordo com informação de outubro do Departamento Estadual de Trânsito.

A nova rota coloca os trens ao longo da autoestrada Interstate-5, eliminando um gargalo para trens de passageiros em Tacoma e permitindo que as composições atinjam velocidade de até 127 quilômetros por hora, segundo o departamento.

Ainda não está claro se o descarrilamento, que ocorreu em uma época de movimento intenso devido às viagens de fim de ano, tem relação com a nova rota e o novo limite de velocidade.