Desembolsos do BNDES caem 35%; resultado é o pior desde 2007

Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2016 alcançaram R$ 88,3 bilhões, queda de 35% em relação a 2015. Esse foi o pior resultado do banco desde 2007, quando as liberações de recursos somaram R$ 64,89 bilhões em valores correntes.

Os números foram divulgados nesta terça-feira (31), no Rio de Janeiro, pelo superintendente da Área de Planejamento e Pesquisa do BNDES, Fabio Giambiagi. Eles comprovam a manutenção em linhas gerais da atividade deprimida da economia nos últimos meses com retração do investimento.

Ao longo do ano passado, à exceção de julho, todos os desembolsos mensais foram inferiores em relação aos meses do ano anterior. A redução foi observada também nas consultas, enquadramentos e aprovações de projetos no banco, que caíram, respectivamente, 11%, 16% e 28%.