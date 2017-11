Detento morre após passar mal em presídio no AM

Um detento morreu na manhã desta sexta-feira (3), no Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), no Km 8 da BR-174, na Zona Rural de Manaus. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Maycon Martins Marinho, de 22 anos, foi encontrado pelos agentes sem sinais de respiração e pulsação. O detento estava no sistema prisional desde janeiro deste ano, pelo crime de roubo.