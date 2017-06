Detran afirma que capotamento na Av. Djalma Batista foi causado por ‘racha’

O acidente que deixou um homem de 34 anos ferido na madrugada desta quinta-feira (15), na Avenida Djalma Batista, em Manaus, foi causado por um ‘racha’, segundo o Departamento Estadual de Trâsito do Amazonas (Detran-AM). O condutor do carro foi hospitalizado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo modelo Polo colidiu contra a traseira de um Renault. O acidente ocorreu por volta das 4h. O condutor do Polo ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Uma árvore do canteiro central foi arrancada com a pancada do veículo. Os dois condutores apresentavam sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar.