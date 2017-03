Dois morrem no AM após alegoria do Carnailha bater em fio de alta tensão

O Carnailha 2017 terminou em tragédia nesta terça-feira (28). Duas pessoas morreram eletrocutadas enquanto conduziam um carro alegórico durante o desfile do bloco Cruz de Malta. O fato ocorreu por volta das 19h, de acordo com a prefeitura de Parintins, município a 369 km de Manaus.

Um jovem de 18 anos e um homem de 56 morreram quando levavam a alegoria para a área de concentração do Bumbódromo. Eles foram eletrocutados após o carro entrar em contato com um fio de alta tensão.

Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e disse que vai dar assistência às famílias.

O Carnailha é a principal festa carnavalesca de Parintins e ocorre no mesmo lugar que o Festival Folclórico do município, com a tradicional disputa dos bois Caprichoso e Garantido.