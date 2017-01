Dupla é presa após sequência de assaltos na Zona Oeste de Manaus

Dois homens foram presos no sábado (7) suspeitos de cometer uma série de assaltos em bairros da Zona Oeste da capital. Segundo a Polícia Militar, um dos homens estava armado e trocou tiros com a equipe policial momentos antes de ser capturado.

De acordo com a equipe da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a PM recebeu denúncias de diversos crimes ocorridos durante a manhã deste sábado (7), e todos descreviam os mesmos suspeitos, foi quando iniciaram as buscas pela dupla.

Dentre as ocorrências estão um assalto a mercadinho no bairro Santo Antônio, outro mercadinho no bairro São Jorge, uma loja de materiais de construção no São Raimundo e populares.

A PM informou que após as buscas, um dos suspeitos foi localizado no bairro Vila da Prata em uma motocicleta roubada e que, no momento da apreensão trocou tiros com a equipe policial e foi atingido com um tiro na perna. Ele foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e logo depois levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi preso em flagrante.

O seu comparsa foi preso logo depois no bairro Santo Antônio, também na Zona Oeste da capital. Segundo a polícia, ele foi visto correndo na Avenida Brasil fugindo da equipe policial, mas foi preso em flagrante com dinheiro e pertences roubados das vítimas. Ele também foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia.