Durante carnaval, Manaus registra mais de 18 horas sem homicídios

A última morte violenta registrada em Manaus ocorreu por volta das 15h45 dessa segunda-feira (27). Até às 10h desta terça-feira (28), o Instituto Médico Legal (IML) não tinha registro de nenhum homicídio na capital.

Durante esta semana, a Secretaria de Segurança pública do Amazonas (SSP-AM) realiza a Operação Carnaval 2017, com 6.803 policiais militares na capital e no interior do Estado. Na capital, 4.500 policiais trabalham nos eventos de carnaval e nas ruas da cidade. O número de ocorrências registradas no período carnavalesco ainda não foi divulgado.

No IML, o último homicídio registrado ocorreu na tarde de segunda-feira, quando um homem morreu após ser esfaqueado durante uma discussão na Rua 3, bairro Monte Pascoal, Zona Norte de Manaus. A esposa da vítima é suspeita do crime.

Na ocasião, testemunhas informaram que escutaram gritos, por volta das 13h30 e quando foram para a rua, viram o corpo da vítima no chão. Eles alegaram que a esposa o esfaqueou após discutirem por motivos de ciúmes.