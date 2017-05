Eike Batista tem três dias úteis para pagar fiança de R$ 52 milhões

O juiz federal Marcelo Bretas determinou nesta sexta-feira (13) novo prazo de 3 dias úteis para que o empresário Eike Batista pague a fiança de R$ 52 milhões para permanecer em prisão domiciliar. No dia 8 de maio, o juiz tinha suspendido o prazo para aguardar resposta da 3ª Vara Criminal.

A defesa de Eike alegou que o empresário tinha bens bloqueados a mais. Eike Batista foi preso no fim de janeiro acusado de participar de esquema de corrupção com pagamento de propina de mais de R$ 16 milhões ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral.

O empresário deixou o Complexo de Gericinó, em Bangu, no dia 30 de abril, e cumpre prisão domiciliar no Jardim Botânico, na zona sul da capital fluminense.