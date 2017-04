Elevador de prédio na Ponta Negra despenca do 5º andar, em Manaus

Um elevador despencou do quinto andar de um edifício residencial na noite de sábado (22). O prédio onde acidente ocorreu fica situado no bairro Ponta Negra, área nobre da Zona Oestede Manaus. Um idoso de 65 anos estava dentro do elevador. Ele teve apenas ferimentos leves, de acordo com Corpo de Bombeiros.