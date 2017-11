Em Manaus, 17ª Parada LGBT tem passeata contra homofobia e shows

Com o tema “Por uma Manaus Sem LGBTfobia”, a 17ª edição da Parada do Orgulho LGBT de Manaus 2017 aconteceu neste sábado (18), na Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade. Para os participantes, o evento foi um momento para reivindicar respeito e o fim da violência contra homossexuais.

O ato teve início com uma caminhada pela Avenida Coronel Teixeira, ao lado do calçadão da Ponta Negra, por volta das 15h. Os participantes foram acompanhados por carros de som. A caminhada seguiu até o anfiteatro da Ponta Negra, onde foram realizadas apresentações musicais.

Além de membro do Movimento, Emilio também é idealizador de um projeto social que busca auxiliar a população LGBT que sofre com o preconceito, violência da sociedade. O projeto, intitulado ‘Casa de Acolhimento’ foi desenvolvido por ele durante seu trabalho final da faculdade. “Quem estiver interessado em fazer doações, ajudar de alguma forma, pode visitar a página do movimento no Facebook”, informou.