Em Manaus, consumidor pretende gastar em média R$ 270 com compras de Natal, aponta pesquisa

A Pesquisa de Intenção de Compra e Confiança do Consumidor para o mês de dezembro de 2017 aponta que os consumidores de Manaus pretendem gastar, em média, R$ 270 com as compras de Natal. Os dados foram divulgados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio), neste sábado (16).