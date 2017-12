Em novembro, venda de imóveis movimenta R$ 61 milhões em Manaus

O Valor Geral de Vendas (VGV) de imóveis foi de R$ 61 milhões de reais durante o mês de novembro, em Manaus. A informação faz parte da Pesquisa do Mercado Imobiliário, promovida pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (ADEMI-AM) em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (SINDUSCON-AM).