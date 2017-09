Empresa inaugura fábrica de componentes no Polo Industrial de Manaus e deve gerar até 1500 empregos indiretos

Com investimento de R$ 80 milhões e a previsão de gerar 320 empregos diretos e 1500 indiretos, a Boreo Indústria de Componentes inaugurou, nesta terça-feira (26), sua primeira fábrica de componentes no Polo Industrial de Manaus (PIM).

A instalação da empresa, que atua na produção de placas e baterias para computadores e celulares, no PIM, faz parte do processo de ampliação da atuação da Positivo Tecnologia em Manaus, subsidiária da Positivo Tecnologia.

“A Positivo trouxe a Boreo com investimento de R$ 80 milhões e a geração de 320 empregos diretos e podemos contar com 1500 empregos indiretos. Num momento de crise, num momento em que a Zona Franca vem se recuperando, o grupo Positivo acredita na Zona Franca, acredita no Porto Seguro que são os investimentos da Zona Franca, gerando emprego e renda para o Estado do Amazonas”, afirmou.