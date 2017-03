Empresa inaugura fábrica em Manaus e oferta vagas através da internet

Uma empresa líder no setor de transformação de metais não ferrosos (cobre e suas ligas) em produtos semielaborados e produtos acabados instalará uma fábrica no Polo Industrial de Manausx (PIM). A unidade da Termomecanica terá investimento de R$ 8 milhões e abrirá novos postos de trabalho na indústria. A empresa já iniciou processo de contratação de trabalhadores. São ofertadas 22 vagas.

Serão abertas vagas para as áreas de Produção, Qualidade, Laboratório, Logística e Manutenção, de um modo geral áreas de operações.

A nova fábrica deve entrar em operação a partir de abril. Houve contratações de 6 funcionários mais staff vindo de São Paulo prestando serviços para as respectivas áreas (estrutura matricial). O número de funcionários planejado para a produção de 150t é de 22 funcionários alocados em Manaus.

Os interessados em disputar as vagas para nova unidade da fábrica em Manaus precisam se cadastrar no site da empresa e enviar currículo para participar do processo seletivo.