Estados da Amazônia se mobilizam no Dia D de Mobilização contra Gripe

Neste sábado (13), postos de vacinação de todo o país estarão abertos. É o dia D de mobilização contra a gripe. Até 26 de maio devem ser imunizadas, em todo país, mais de 54 milhões de pessoas que integram o público-alvo.

Em Roraima, serão mais de 80 pontos de vacinação. As Unidades Básicas de Saúde vão funcionar de oito da manhã ao meio dia, e de duas às cinco da tarde. A meta do estado é vacinar 140 mil pessoas.

A Secretaria de Saúde de Roraima recebeu do Ministério da Saúde 196 mil e 100 doses da vacina contra a doença e cerca de 80% deste total foi distribuído para os municípios. Só para a capital, foram repassadas mais de 50 mil doses.

Em Manaus, estarão disponíveis 959 postos de vacinação, com um total de 4 mil e 500 pessoas trabalhando para atingir a meta de 90% de vacinação na campanha. Na capital amazonense mais de 360 mil pessoas devem ser alcançadas pela ação.

Em Porto Velho, Rondônia, 97 mil pessoas se encaixam no perfil para serem vacinadas. O município quer atingir pelo menos 90% desse público-alvo. A boa notícia, segundo a prefeitura, é que 50% da meta já foi alcançada.

Além do trabalho realizado nas unidades básicas de saúde, a prefeitura treinou equipes para vacinar os detentos em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça. Imunizadores também percorrem as escolas para atender os professores.

Desde o dia 17 de abril, a vacina contra a gripe está disponível nos postos de vacinação para crianças de seis meses a menores de cinco anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; povos indígenas; gestantes, puérperas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além dos professores que são a novidade deste ano.