Expedição com drones testa contagem de botos na Amazônia

Pesquisadores do Instituto Mamirauá e WWF-Brasil concluíram a segunda expedição para testar a contagem de botos com uso de drones. Por cinco dias, eles percorreram longos trechos na extensão e entorno do rio Jarauá, no interior das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, estado do Amazonas. No período, foi registrada mais de uma centena de observações de botos, unindo a contagem tradicional com a captação de imagens por drones.

Foram sobrevoados 110 Km sobre rios e lagos da Amazônia, além de 50 vídeos gravados, tomadas aéreas com cenas inéditas de observação e comportamento de botos, somando mais de dez horas de material para análise.

A região é morada de botos-vermelhos (Inia geoffrensis) e tucuxis (Sotalia fluviatilis), focos da pesquisa. Na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (em inglês, IUCN), o tucuxi e o boto vermelho aparecem como “dados insuficientes”, pela falta de informações como estimativas populacionais e taxas de mortalidade e natalidade.

Para a pesquisa, o uso de drones é um avanço muito grande, que tem facilitado e tornado muito mais ágil a obtenção de resultados sobre os botos”, considera Miriam Marmontel, líder do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos da Amazônia do Instituto Mamirauá.

Estudo percorreu mais de 100 Km (Foto: João Cunha)

Habitantes de águas turvas, os botos amazônicos são difíceis de serem vistos e estudados em natureza. As aparições na superfície, momento em que respiram, são rápidas e mostram somente partes de sua anatomia. Frustação para espectadores comuns e um enorme desafio para os pesquisadores, mesmo os mais experientes, na missão de entender e planejar estratégias de conservação para esses animais.

Para filmar, de cima, o habitat dos golfinhos de água doce, os drones se apresentam como uma alternativa tecnológica viável para as atividades de contagem e monitoramento das espécies. Possibilidade cada vez mais concreta com o avanço dos testes feitos em parceria pelo Instituto Mamirauá – unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – e WWF-Brasil.

O especialista em conservação do programa Amazônia do WWF-Brasil, Marcelo Oliveira, aponta que o “ponto-chave dessa expedição foi refinar a metodologia de uso de drones, o que conseguimos depois de muitos testes, discussões e voos com o equipamento, que mostraram na prática o que funciona”.

O método

A bordo de pequenos e velozes barcos a motor, popularmente conhecidos como “voadeiras”, a equipe fez novos testes para contar botos em trechos de rio. Em uma voadeira, vão os observadores: dois na proa (a parte da frente do barco) e um na popa (a parte de trás). São eles os responsáveis por olhar e registrar avistamentos de botos, que é a maneira tradicional de contagem, a 100 metros de uma das margens do rio.

Do alto, a 20 metros acima das cabeças dos pesquisadores, sobrevoa o drone, cujo controle é feito por outra equipe em uma segunda voadeira. Seres humanos e máquina cumprem juntos um trajeto de dois quilômetros ao longo da margem, chamado de “transecto”, em tempo e velocidade iguais. Cada teste dura em média treze minutos, quando é feito o pouso e a troca de bateria do drone e tem começo um novo transecto.

“Estamos fazendo um experimento mais controlado, para tentar utilizar as imagens do drone como um fator de correção do método tradicional, que a gente usa para estimativa populacional de tucuxis”, diz a pesquisadora do Instituto Mamirauá, Daiane da Rosa e uma das organizadoras das expedições. “Essa tecnologia pode elucidar alguns pontos que, durante a observação, nós não conseguimos. Como a formação de grupos de botos, qual é o tamanho daquele grupo, se duas ou três observações vistas pela proa podem ser ou não o mesmo grupo de indivíduos”.