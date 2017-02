Falso organizador de eventos é preso após golpes de R$ 530 mil no AM

O suspeito de aplicar golpes de aproximadamente R$ 530 mil em 43 vítimas foi apresentado pela Polícia Civil à imprensa, na manhã desta quarta-feira (22), em Manaus. De acordo com investigações do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o empresário Tiago da Silva Cortez, de 26 anos, atuava de várias formas, recebia dinheiro das pessoas para realizar festas, mas não cumpria com o contratado.

A prisão ocorreu na terça-feira (21), em cumprimento ao mandado de prisão expedida dia 17 de fevereiro, pela juíza da 6ª Vara Criminal, Anagali Marcon Bertazzo. O jovem foi preso na casa onde morava, na rua Santa Luzia, bairro Mauzinho, na Zola Leste de Manaus. Durante apresentação à imprensa, o suspeito não quis comentar sobre as acusações.

De acordo com investigação da polícia, Cortez já tem passagem pela polícia pelos crimes de estelionato, ocorrido no dia 10 de setembro de 2015. Na ocasião, ele teria utilizado dados jurídicos de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e Inscrição Estadual (IE) de uma empresa dando um prejuízo de aproximadamente R$ 298 mil.

O delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), disse que o suspeito também subcontratava empresa de ornamentação de festas e depois não pagava o fornecedor.

Além disso, ele oferecia serviço de realização de festa de formatura e casamento. Em alguns casos, segundo a polícia, ele não realizava o evento. No golpe, ele dizia aos clientes que alugaria o salão de festas de condomínio de luxo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. No entanto, ele sequer reservava o salão. “Ele se passava por cerimonialista e depois ele sumia”, disse o delegado.

Ainda de acordo com a polícia, Cortez chegava a ameaça os clientes para que eles desistissem de processa-lo. Na delegacia, há pelo menos 30 boletins de ocorrência contra ele. O delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).