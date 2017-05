Famílias venezuelanas com crianças de colo serão primeiras a ir para abrigo em Manaus

O Governo do Amazonas dará prioridada a famílias venezuelanas com crianças de colo na transferência para o abrigo no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Os critérios foram definidos pela Secretaria de Estado de Justiça Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). A recuperação do alojamento já dura mais de dez dias e o prazo para realocação dos imigrantes termina na segunda-feira (29).

As obras no local estão praticamente concluídas, restando apenas a mobília, de acordo com a Sejusc. Devem ser comprados camas, colchões, fogão, geladeira, panelas, entre outros itens. “Não é só do prédio que precisamos. Temos que dotar o local de condições adequadas para que seja, realmente, considerado um abrigo e para que possa atender, de maneira digna, as necessidades das famílias que irão ficar lá, mesmo que temporariamente”, observa a secretária da Sejusc, Graça Prola.