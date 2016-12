Feirantes reclamam de abandono e estrutura da Manaus Moderna

A qualidade e variedade dos produtos a um preço competitivo fazem a fama da feira Municipal Manaus Moderna, localizada as margens do Rio Negro. Além de escoar 20% da produção de frutas, verduras e carnes produzidas no Amazonas, o local recebe mercadorias de outros estados brasileiros e importa iguarias da Argentina, Peru, Inglaterra, China, entre outros países. Contudo, clientes fieis e visitantes são unânimes em reclamar da estrutura do local, considerado um ponto turístico da cidade. Segundo a prefeitura, as obras no local devem reiniciar até fevereiro de 2017.

Apesar dos investimentos feitos nos últimos anos pelos permissionários,a precariedade da estrutura do mercado salta aos olhos de quem passa pelo local. A ausência de higiene adequada, iluminação e segurança estão entre os pontos reclamados pelos visitantes. A fama negativa já ganhou o mundo. No site de viagens TripAdvisor – onde viajantes de diferentes países dão dicas de locais por onde passaram – os comentários são unânimes em ressaltar a falta de grandes investimentos.

“O local não possui muita estrutura, por isso tem que estar ciente que não encontrará um local confortável e agradável”, disse um visitante, ao avaliar a feira. “Não é um lugar bonito, cheiroso ou acolhedor, no entanto, os preços são justos e a qualidade melhor que dos supermercados”, apontou outro.

Cerca de 80% das mercadorias vendidas na Manaus Moderna vem de São Paulo, Porto Velho, boa vista, Pará, Goiás e outros estados.

Há até quem questione o nome da feira “’Manaus Moderna’ somente no nome”, disse um avaliador que complementou: “Como todas as feiras de Manaus, o lugar é escuro, fedorento e com sinais visíveis de falta de manutenção. Ao redor da feira o esgoto corre a céu aberto exalando um mal cheiro que invade toda a feira. Os corredores são estreitos, o que faz com que você dispute espaço com carregadores extremamente mal educados. Os feirantes até tentam amenizar a situação com o atendimento. Mesmo assim, há aqueles vendedores que nem olham pra você. Resumindo a história: se você pretende visitar Manaus algum dia, por favor não vá a feira da Manaus Moderna, pois pelo que vi, o moderna é apenas no nome”, disparou.

As dificuldades de infraestrutura são velhas conhecidas dos feirantes. Há 23 anos, o vendedor de hortaliças José Itamar Batista, 43 anos, acompanhou as transformações do mercado.

São _ permissionários no setor de carnes e peixes na feira Manaus Moderna

“Quando cheguei aqui os boxes eram de madeira e nós fizemos de alvenaria e colocamos cerâmica. Quando chovia muito forte alagava tudo, pior que hoje, porque a água das galerias subia. A feira precisa de um gerador de energia. Quando a luz vai embora, fica tudo no escuro e fica perigoso. Chegamos aqui as 2h da manhã e é muito perigoso. Acho que o poder público poderia dar a feira uma atenção maior. Aqui é um ponto turístico”, disse.

O feirante Elton Rodrigues, 39 anos, trabalha há 10 anos no mercado no setor de peixes, reclama de problemas na cobertura da feira e do abandono do poder público.

“Falta uma reforma geral. Parece que a feira está abandonada. Olha só as cores dessas paredes. Quando as paredes estão limpas, incentiva a manter tudo limpo. Quando começa chover, chove mais aqui dentro que la fora, por causa das goteiras. Acredito que a prefeitura poderia ajudar mais e fazer uma reforma da feira”, disse.

Além do telhado, o chão da feira também inspira novas reformas. No setor de peixes e carnes o piso é constantemente coberto por água, que escorre das bancadas após o tratamento dos peixes.

Mais de 5 mil pessoas visitam por dia a feira, de segunda a sexta. Nos fins de semana e feriados, o número salta para mais de 8 mil.

As grades que cobrem as valas do chão, por onde deveria escoar a água, viraram obstáculo para quem passa pelo local.

“As grades do chão, que tapam o rego por onde escorre a água, não estão bem colocadas. Era para ser mais bonito. Essas grades já causaram muitos acidentes, já contei aqui 45 topadas em um único dia. É como o pobre vai para frente, com topadas ou empurrões”, brincou Elton.

Do lado de fora dos boxes, clientes, carregadores de mercadorias e vendedores ambulantes disputam um espaço nos estreitos e escuros corredores.

“No fim de semana aqui fica muito cheio, os corredores são muito apertados. Por isso prefiro vir aqui durante a semana”, apontou a funcionária pública Lindomar Passos, 52 anos.

Para ela, um maior investimento na limpeza seria fundamental. “Acho que falta uma limpeza melhor. Organizar mais o espaço. Tanto os feirantes quanto as pessoas que vem aqui têm que se conscientizar. A feira ia ficar muito linda se tivesse uma reforma grande e mudar a cara”, disse.

A vendedora Lea Perdigão, 51 anos, defende uma reforma de grandes proporções. “Acho que deveria ter uns boxes melhores. Um piso mais bonito e resistente. Conscientizar as pessoas de manter limpo e os feirantes de atender bem. E melhorar ao redor da feira, com estacionamento”, pontuou.

Investimento dos permissionários

Nos últimos 3 anos, o mercado recebeu investimentos de mais de R$ 3 milhões desembolsado pelos próprios feirantes, de acordo com dados divulgados pelo Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes de Manaus (Sindfeira).

A taxa semanal paga pelos 746 permissionários, que varia de R$ 25 a R$ 30, tem sido investida em pequenas reparos e obras maiores.

“Temos uma arrecadação R$ 130 mil/mês e é esse dinheiro que esta fazendo a diferença. Pagamos vigilância, limpeza, pequenos reparos e agora as grandes obras que não estão sendo feito por parte da prefeitura. Mas estamos fazendo para não ficar abandonado, se não a gente perde os clientes”, disse o presidente do Sindicato da feira, Davi Lima.

De acordo com o presidente, mais de três mil metros quadrados de pisos foram trocados, assim como 30% das telhas.

Cerca de 80% das mercadorias vendidas são importadas de outros estados brasileiros

“A feira está sendo transformada pelos próprios feirantes há uns 3 anos com ajuda da comissão gestora. Reformamos o telhado, que era uma tábua de pirulito; já foi trocado cerca de 30%. A maioria dos boxes era na madeira e fizemos tudo de alvenaria. Colocamos cerâmicas nos boxes. Cada boxe custa em torno de R$ 5 mil para os feirantes”, disse.

Um sistema de monitoramento foi colocado em todo o estabelecimento e nos arredores. “Instalamos 150 câmeras há 1 ano e meio. Nós mesmo que pagamos do próprio bolso. Também contratamos segurança, temos seis seguranças de dia e seis de noite”, apontou Lima.

Além dos problemas na estrutura, Lima aponta a falta de estacionamento, de segurança e a incidência de ambulantes ao lado do mercado. “A invasão de ambulantes nas ruas Barão de São Domingos, dos Barés e nas proximidades do mercado é um grande problema. Elas viraram uma feira a céu aberto. Isto está causando um prejuízo enorme para os feirantes. O feirante não está tendo a contrapartida do poder público neste sentido”, ressaltou.

Prefeitura irá reformar feiras em 2017

Em nota divulgada por meio da Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab), a prefeitura informou que estuda novas maneiras de reformar e melhorar as 48 feiras e mercados, geridas pelo poder executivo municipal, incluindo capacitação dos trabalhadores e até novos atrativos ao público.

A pasta ressalta ainda que “continua arcando com as despesas de água e energia elétrica desses espaços, bem como a limpeza de todo o entorno, além de realizar orientações periódicas sobre boas práticas de manipulação e condicionamento dos alimentos”.

Sobre a revitalização da orla da Manaus Moderna, devido ao atraso da liberação do convênio da Caixa Econômica Federal, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) assumirá a obra por meio de administração direta. Até o fevereiro do próximo ano, as obras serão reiniciadas.

No que se refere ao trânsito, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) realizou a sinalização horizontal e vertical na Av. Lourenço da Silva Braga, a Manaus Moderna, e fiscaliza diariamente o local com a presença de agentes de trânsito.

Além disso, a Prefeitura de Manaus, por meio da Unidade Gestora Municipal de Energia (UGPM-Energia) substituiu toda a iluminação pública da área, antes de vapor de sódio, por luminárias a Led, sendo em toda a extensão da Lourenço Braga, desde o trecho do Mercado Municipal Adolpho Lisboa até a Ponte Juscelino Kubitschek, um total de 314 pontos de Led.

