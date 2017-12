Festival Música na Estrada terá apresentações gratuitas no Teatro Amazonas

Espetáculos de dança, música e teatro estão na agenda da nova edição do Festival Música na Estrada, que desembarca em Manaus a partir desta quinta-feira, dia 30. Em seu sétimo ano, a iniciativa traz à capital amazonense uma programação cultural e artística diversificada com apresentações gratuitas no Teatro Amazonas, no Centro.

Abrindo a programação do 7º Festival Música na Estrada em Manaus está o balé russo “Petrushka”, que ganha os palcos numa montagem com bailarinos do Corpo de Dança do Amazonas (CDA) e do Balé Experimental do CDA, e músicos da Amazonas Filarmônica. A produção tem direção cênica e coreografia do paulista Luiz Fernando Bongiovanni, e direção musical de Marcelo de Jesus, que divide a regência com Otávio Simões.

Concebido entre 1910 e 1911, com música de Igor Stravinsky e coreografia de Michel Fokine, “Petrushka” narra a história de amor, ciúmes e tragédia vivida por três bonecos trazidos à vida por um feiticeiro. O balé burlesco em quatro cenas é um dos mais populares dos balés russos. A nova montagem em Manaus terá uma curta temporada de quatro apresentações no Teatro Amazonas, de quinta-feira, dia 30, a domingo, dia 3 de dezembro.