Fiéis participam de procissão para celebrar dia de Santo Antônio, em Manaus

Uma procissão celebrou o dia de Santo Antônio nesta terça-feira (13) em Manaus. Centenas de fiéis participaram da peregrinação, realizada no bairro de mesmo nome do “santo casamenteiro”, na Zona Norte da capital amazonense.

No dia do santo, a igreja deu início à contagem regressiva para o jubileu de 50 anos do padroeiro. Os fiéis caminharam pelas principais ruas do bairro até o início da noite desta terça, sempre com cantos e orações.