Filhos lembram mães em visita a cemitério de Manaus

O otimismo desmedido, o jeito extravagante de se vestir, as incríveis habilidades culinárias, e sobretudo, aquele tal amor incondicional que poucos têm a oportunidade de sentir. O domingo (14) do “Dia das Mães” foi marcado por essas e tantas outras recordações nos corações de quem já não pode mais desfrutar da companhia da sua. Muitos filhos reservaram a manhã para visitar os cemitérios de Manaus, que tiveram movimentação tranquila.

Os quatro dos seis filhos de Maria Alves, fizeram questão de caprichar nas homenagens. Maria morreu em 2015 aos 60 anos, de insuficiência respiratória. Mesmo com as dificuldades de saúde, a mãe nunca deixou a “peteca cair”.

O jeito leve e alegre de dona Maria enfrentar a vida refletia inclusive nas roupas em que ela usava no dia a dia. “Nossa mãe era muito colorida, andava toda enfeitada. A gente brincava dizendo que ela era uma ‘árvore de natal ambulante’. Adorava brincos, era um tipo diferente de cada lado, vários cordões, vestidos estampados e muitas flores”, disse a filha, consultora de vendas, Rosicleia Alves, de 28 anos.Em homenagem à mãe, os filhos mantêm o jazigo bastante enfeitado. A sepultura se destaca no meio de centenas de outras.

Em meio a dezenas de túmulos coberto de mato e abandonados, o cantinho cultivado pelos filhos celebra a vida e os bons momentos compartilhados. “A gente lembra com muito carinho de tudo dela. Ela nos ensinou a passar pelas dificuldades mas sempre com esperança. A dor é forte na hora, mas depois só restam os momentos bons para lembrar. E quem não teve, é esquecido”, disse a filha, professora de educação física Liria Alves, de 31 anos.

Do outro lado do cemitério, pai e filho aproveitaram as poucas horas antes do trabalho para limpar o jazigo onde foi sepultada Jacqueline Silva, que morreu aos 45 anos.