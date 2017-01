Filhote de peixe-boi é resgatado em Coari, no interior do AM

Um filhote de peixe-boi chegou ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para reabilitação na sexta-feira (20) em Manaus. Ele estava debilitado e foi resgatado por um ribeirinho do município de Coari.

Com peso de quase 20 kg e cerca de 1 metro de comprimento, o animal estava sendo mantido na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Coari em um tanque de mil litros. Ainda sensível, o filhote teve de ser trazido no colo, enrolado em uma toalha para que não ficasse com rachaduras na pele.

Ele foi transportado em um voo fretado pela Petrobras até a capital amazonense e será tratado e cuidado por técnicos do Ipaam. Os procedimentos com animal serão feitos no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa).