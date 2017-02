Foragido do AM preso por roubo e ocultação de cadáver é recapturado

Anderson Santana Ferreira, de 29 anos – foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) desde 1º de janeiro – foi recapturado nesta quarta-feira (22), no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A prisão ocorreu após denúncia encaminhada ao disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), 181.

O homem foi recapturado na cada da família dele. De acordo com o secretário executivo-adjunto da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), Orlando Amaral, não houve resistência à prisão por parte do foragido.

“A equipe chegou ao local por volta da 9h, ele ainda estava dormindo, e não esboçou nenhuma reação à prisão. Após consulta no sistema constatamos que, de fato, se tratava de um foragido do Compaj, um preso de alta periculosidade”, disse.

Anderson Ferreira responde por homicídio e ocultação de cadáver no município de Borba, onde foi preso pela primeira vez em 2011, mas fugiu para Manaus. Ele também responde pelo crime de assalto, crime ocorrido em agosto de 2013, em condomínio de luxo no Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com a prisão desta quarta (22), o sistema de segurança contabiliza 111 recapturados da última fuga do sistema penitenciário, em janeiro. Anderson Santana Ferreira será encaminhado novamente ao Compaj.

Qualquer informação referente a criminosos e foragidos pode ser encaminhada aos canais disponibilizados 24h pela SSP-AM, o Disque-Denúncia 181 e Whatsapp (92) 9412-4431.